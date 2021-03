Rimini, Italian Bike Festival aperte le registrazioni on line

Eventi

Fervono i preparativi per la quarta edizione di Italian Bike Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al settore della bicicletta e ai suoi appassionati, che da ormai 4 anni raduna migliaia di persone a Rimini per ammirare in anteprima e testare le novità del mercato.



Neanche lo scorso anno, contrassegnato dall’annullamento di fiere ed eventi aperti al grande pubblico, Italian Bike Festival ha mancato alla promessa fatta nel 2018 ad aziende, operatori e amanti delle due ruote: rappresentare una costante nel rapporto tra tutti questi attori, un luogo di incontro e confronto all’interno del quale poter scoprire in anteprima le novità del mercato dell’anno successivo ma soprattutto farlo con i sapienti consigli di chi quelle novità, le ha studiate ed è pronto a lanciarle sul mercato. Un filo diretto tra azienda e consumatore che si rinnova di anno in anno e che nel 2020 ha premiato Italian Bike Festival con oltre 25.000 registrati e un totale di 30.000 presenze in tre giorni e con l’onere e l’onore di esser stato nella passata stagione il primo appuntamento in Europa ad offrire questa possibilità agli appassionati di bicicletta.



Si riparte adesso, quando mancano poco meno di 6 mesi all’evento, che anche quest’anno si avvale della collaborazione e del supporto del Comune di Rimini, di APT Servizi Emilia Romagna e di Visit Romagna, con la voglia di non dover più rinunciare al ricco programma di intrattenimento, show ed Extra Festival saltato lo scorso anno. Confermata la location, Parco Fellini di Rimini, e le date annunciate al termine della passata edizione, dal 10 al 12 settembre 2021.



Al fine di poter garantire fin da ora il rispetto delle normative sul distanziamento sociale e gli assembramenti, anche quest’anno ci sarà la registrazione obbligatoria e gratuita, già disponibile cliccando qui



Confermato anche il format, con l’area espositiva di oltre 45.000 mq che ingloba al proprio interno l’Off Road Arena dove poter testare le MTB e eMTB.



Oltre 170 i brand che hanno già confermato la loro presenza e che, secondo le previsioni, riempiranno tutti gli slot previsti all’interno del villaggio, superando ampiamente quota 300.

Spazio, anche quest’anno, al settore del cicloturismo con la presenza delle più virtuose località turistiche che hanno fatto della mobilità sostenibile e dell’incentivo all’utilizzo delle due ruote un motore della loro economia.



E, a proposito di turismo attivo, farà il suo ritorno la “Malatestiana”, la cicloturistica della Signoria di Rimini, che accompagnerà i partecipanti nell’entro terra riminese sui percorsi protetti della Via Romagna in una suggestiva pedalata da affrontare con le Road Bike, le MTB, le Gravel o in eBike. Al debutto invece la “Dolce Vita”, una ciclostorica che da Torre Predera di Rimini arriverà a Riccione, facendo sosta all’interno del Village di Italian Bike Festival, per poi far ritorno.

Visto l’enorme successo dello scorso anno, con oltre 100 partecipanti al via, tornerà anche un momento ludico dedicato al supporto e alla promozione di un concetto alternativo di mobilità urbana sostenibile: la CargoBike Revolution. Una pedalata nella città di Rimini, con partenza e arrivo ad Italian Bike Festival finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’utilizzo delle CargoBike in città.

Ma non finisce qui: tornerà il ricco programma di show e spettacoli che hanno reso famoso Italian Bike Festival nelle sue prime 3 edizioni, le competizioni nell’Off Road Arena, la Pumptrack per far muovere i primi passi sulle due ruote anche ai più piccoli, gli appuntamenti dell’Extra Festival nei quali ritrovarsi al termine di una giornata di test e il calendario di appuntamenti e incontri con i più grandi campioni del ciclismo di ieri e di oggi.