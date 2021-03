Il Comune di Poggio Berni saluta Giorgio Sapigni, dopo 40 anni taglia il traguardo della pensione

Attualità

23 Marzo 2021

Ultimo giorno di lavoro in comune per Giorgio Sapigni.

Giorgio Sapigni va in pensione. Ha passato quasi quarant’anni al servizio del Comune di Poggio Berni, entrando nel 1985; dal 2014 dipendente del Comune di Poggio Torriana e negli ultimi anni anche in comando all’Unione dei Comuni della Valmarecchia, occupandosi principalmente di cultura, turismo ed informatica.



Dal primo febbraio è arrivata una nuova dipendente comunale, Sofia Sebastianutti che ha affiancato Sapigni in questi ultimi giorni prepensionamento per sostituirlo nelle diverse attività e progetti afferenti al Settore Servizi alla Persona.



Giorgio Sapigni è anche un appassionato fotografo: sue molte e bellissime immagini che hanno valorizzato il territorio ed il patrimonio storico del comune. Per questo, insieme alla moglie e altri amici, ha sostenuto la nascita dell’associazione “I fulet, gli Amici del Mulino” che promuove il museo e la storia del Mulino Sapignoli. Altre sue grandi passioni sono la bicicletta, il trekking ed i viaggi.



Tutti i dipendenti del Comune di Poggio Torriana e la giunta comunale ringraziano Giorgio per l’impegno profuso durante la sua lunga carriera, per la dedizione e per la passione con cui ha realizzato numerosi progetti di comunicazione e divulgazione delle tradizioni locali, come l’ideazione dell’immagine della Signora della Valmarecchia, donata meno di un anno fa in occasione di una visita in municipio della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein.



"Un caloroso ringraziamento per tutti questi anni di servizio svolto con passione e professionalità. Tanti auguri per una pensione meritatissima".