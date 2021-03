Teatro autobiografico per raccontarsi, appuntamenti a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 07:34 - 23 Marzo 2021

Prenderà il via oggi (martedì 23 marzo), in modalità online, il laboratorio di teatro autobiografico "L'arte di raccontarsi", promosso dalla Provincia "#FemminilePlurale". Anche il comune di Misano Adriatico è protagonista di questo importante progetto organizzato dalle Pari Opportunità della provincia di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che vede coinvolto l'intero territorio. A Misano il corso, completamente gratuito, sarà tenuto da Silvia Giorgi, regista e formatrice della compagnia "Teatro dei Cinquequattrini".

"Un'iniziativa ad ampio spettro questa, attenta alle esigenze e sensibile alle fragilità che stiamo vivendo: il teatro come forma di conoscenza e narrazione del mondo - così Manuela Casalboni, presidente della Commissione Pari Opportunità -. L'adesione al corso è andata oltre le nostre aspettative, segno che gli enti promotori hanno colto un reale bisogno, quello di trovarsi, confrontarsi e raccontarsi, anche se per il momento online. Per questo motivo alla presentazione sarà presente anche Giulia Corazzi, Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, che ha sostenuto con grande tenacia, nonostante le tante incertezze del momento, la partenza di questo progetto".