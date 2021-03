Basket B, RivieraBanca recupera mercoledì 31 il match di Imola

Sport

Rimini

| 19:31 - 22 Marzo 2021

RivieraBanca vuole tornare ad esultare (Foto Nicola De Luigi).

IL Recupero di RivieraBanca Basket Rimini contro Andrea Costa Imola, quattordicesima ed ultima giornata del girone A1, verrà recuperata in data mercoledì 31 marzo alle ore 20.30 presso il PalaRuggi.

Intanto, dopo la positività emersa al termine del periodo di quarantena, Bedetti è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato e dunque ora teoricamente a disposizione della squadra. Lo staff medico e la Società, però, nell'ottica di guarire l'infortunio al piede che Francesco soffre da diverso tempo, hanno deciso di differenziare il suo lavoro fino a Pasqua: in questo periodo pertanto non sarà in campo nelle partite di campionato e Coppa Italia.

Quanto a Pierfilippo Rossi, dopo una positività che durava da ormai un mese, l'AUSL Romagna ha liberato Filippo dall'obbligo di quarantena in quanto l'ordinanza della Regione Emilia Romagna che prevedeva l'isolamento anche dopo i 21 giorni di positività non è più in vigore. Rossi ha effettuato in giornata un tampone rapido che ha dato esito negativo, è in buona salute e questa sera sosterrà le visite mediche. Martedì tornerà ad allenarsi in gruppo con la speranza che mercoledì sera possa essere pronto a dare il suo contributo nella trasferta di Firenze.

Infine dopo avere recuperato dall'infortunio al gomito Mladenov non è sceso in campo contro Empoli per problemi di placche sofferti nella scorsa settimana, ma è risultato negativo ad entrambi i tamponi effettuati. Ora sta bene ed è pronto per tornare ad allenarsi con la squadra. Sono recuperi importanti quelli di Rossi e Mladenov in vista dei prossimi impegni.