Vaccini: oltre 11.000 i già prenotati in Romagna appartenenti alla categoria 'estremamente vulnerabili'

Attualità

Rimini

| 19:27 - 22 Marzo 2021

Vaccini Covid.

Sono gia' quasi 11.500 le prenotazioni per il vaccino anti Covid in Romagna per le categorie definite "estremamente vulnerabili". Sulla base degli elenchi forniti dalla Regione, sono stati inviati dall'Azienda sanitaria 46.157 sms e questa mattina le prenotazioni, 2.136 da Cesena, 2.265 da Forli', 3.848 da Ravenna e 3.240 da Rimini, hanno esaurito la disponibilita' delle agende. La categoria delle persone estremamente vulnerabili, precisa l'Ausl Romagna, contempla specifiche casistiche con particolari caratteristiche e non tutti i cittadini che presentano patologie, pur appartenenti alle aree indicate, sono ricompresi nelle specificita' identificate. E in effetti questa mattina alcuni cittadini hanno effettuato la prenotazione attraverso il Fascicolo sanitario, pur non avendo ricevuto un sms dall'Azienda, e a distanza di poco tempo si sono visti recapitare l'annullamento della prenotazione perche' non rientranti nella categoria. Attualmente e' in corso la programmazione delle agende vaccinali e entro domani sara' possibile prenotare per tutto il mese di aprile. Intanto vanno avanti le prenotazioni per gli over 70 e le vaccinazioni per il personale scolastico, con 12.513 dosi somministrate dai medici di famiglia al 20 marzo, e delle Forze dell'Ordine, 3.519 le dosi somministrate a oggi.