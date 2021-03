Sport

Rimini

| 19:24 - 22 Marzo 2021

Il Lentigione - terza in classifica nel girone D di serie D - ha preso in prestito dall’Arcetana – squadra reggiana di Eccellenza – il portiere classe 2000 Emanuele Cortenova. Va a sostituire Federico Cheli la cui stagione è finita in seguito alla lesione del legamento crociato del ginocchio patito la scorsa settimana. Un grave infortunio che richiede l’intervento chirurgico.