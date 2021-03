Coriano, a causa del covid si dimezzano le assegnazioni dei proventi del codice della strada

Attualità

Coriano

| 18:16 - 22 Marzo 2021

Proventi del codice della stada dimezzati.

Sono stati definiti i criteri di assegnazione dei proventi dalle sanzioni del codice della strada.

A causa Covid le previsioni per l'esercizio finanziario in corso sono state stimate dagli uffici in 1.280.000 di euro di verificato, che decurtato delle somme dovute al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si riduce a 590.000 euro circa, con una contrazione sensibile rispetto alle annualità precedenti. Tale destinazione per l’art. 208 risulta in parte libera ed in parte vincolata mentre per l'art. 142 completamente vincolata.



La destinazione di tali fondi a bilancio risulta secondo le normative vigenti volta ad interventi sulla sicurezza stradale, sul miglioramento della viabilità, della segnaletica orizzontale e verticale sulle infrastrutture legate alla rete viaria comunale. Con l’avanzo delle annualità precedenti sono previsti inoltre investimenti sulle attività di controllo del traffico, sull’assunzione di due agenti di Polizia Locale a tempo determinato e all'acquisto di automezzi ed attrezzature per il presidio.



”Il mantenimento dell’importante estensione della rete viaria del nostro comune ci impone un controllo serrato e costante ed uno sforzo economico notevole per garantire il miglior servizio possibile alla collettività, servizio che già da anni è parte di una programmazione puntuale.” Così Gianluca Ugolini, il Vicesindaco.