Misano: vie chiuse e modifiche alla viabilità per la gara ciclistica "Coppi e Bartali"

Attualità

Misano Adriatico

| 13:50 - 22 Marzo 2021

Panorama di Misano Adriatico.

Transiterà anche nel territorio comunale di Misano Adriatico l’edizione 2021 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, al via domani con la prima delle cinque tappe organizzate dal GS Emilia. Misano sarà interessata dal passaggio della seconda e terza tappa, in programma mercoledì 24 e giovedì 25 marzo.



Nelle due giornate, per brevi fasce orarie, alcune vie saranno interdette al traffico. Mercoledì 24 marzo, dalle 11:00 alle ore 12:00, saranno chiuse al transito di veicoli via Scacciano e via San Clemente, da via Ca’ Pronti fino al confine comunale con Coriano.



Giovedì 25 marzo saranno interdette al traffico dalle ore 14:30 alle ore 15:30 circa via San Clemente, via Scacciano, via Grotta, via Argentina, via del Mare, via Alberello e via Litoranea Nord, con posti di blocco situati in corrispondenza di tutte le vie che si intersecano con queste, in particolare in via della Stazione, via Adriatica S.S. 16, via Tavoleto, via Roma e via Castellaro.

In queste fasce orarie per l’attraversamento del territorio comunale si consiglia l’utilizzo dei caselli autostradali di Cattolica e Riccione.



La Settimana Internazionale Coppi e Bartali è una gara autorizzata dalla Federazione ciclistica internazionale e dai decreti governativi vigenti in materia di misure per il contenimento del contagio da Covid-19, che permettono lo svolgimento di questi eventi in assenza di pubblico.

La 36esima edizione della Settimana Internazionale Coppi & Bartali verrà trasmessa ogni giorno in differita televisiva su Rai Sport e in streaming su Rai.tv.