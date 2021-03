Covid San Marino, 3 nuovi casi su 19 tamponi, una guarigione

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:49 - 22 Marzo 2021

Coronavirus, i dati di San Marino del 22 marzo.

Nella Repubblica di San Marino si registrano 3nuovi casi di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 19 tamponi esaminati. Si registra anche un nuova guarigione. Sono 232 le persone in quarantena, tra cui un rappresentante delle Forze dell’Ordine e un sanitario.



Sono 449 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio. I tamponi totali eseguiti sono 49.856.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 41 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 30 si trovano nel Reparto Covid e 11 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie). Nella giornata odierna si registra una saturazione della Terapia Intensiva al 100% con 12 ricoverati per infezioni Covid-19 con quadri di severa gravità.



Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 4.388 di cui: 490 positivi (246 femmine e 244 maschi, età media 45 anni), 79 decessi e 3.819 guarigioni.