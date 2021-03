Vendita abusiva tabacchi, chiusi due esercizi a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 22 Marzo 2021

Una pattuglia della Guardia di Finanza di Rimini.

Vendevano tabacchi di contrabbando e cartine e filtri senza autorizzazione due attivita' di Rimini che sono state chiuse per 26 e 11 giorni dalla Guardia di Finanza. Il primo provvedimento arriva a un bar di Rimini, gestito da un cittadino marocchino che aveva messo in vendita 2,450 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (melassa), il secondo a un negozio all'ingrosso di piante e fiori, gestito da un italiano, che deteneva per la vendita circa 123.000 pezzi tra filtri e cartine per sigarette, senza autorizzazione. La legge prevede in questi casi la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale come misura ulteriore di natura amministrativa che per la melassa in contrabbando, si aggiunge alla sanzione amministrativa di oltre 4.000 euro, trattandosi di quantitativo inferiore ai 10 chili (al di sopra dei quali scatterebbe la violazione penale).