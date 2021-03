Novafeltria, violenza e atti persecutori: Carabinieri arrestano pregiudicato

Cronaca

Novafeltria

| 12:17 - 22 Marzo 2021

Weekend di controlli per i Carabinieri di Novafeltria. Sono oltre 100 le persone fermate dalle pattuglie. Tre sono state denunciate per non aver rispettato le norme anti-covid. Due di loro per essere in giro oltre le ore 22, un'altra invece non aveva a disposizione la mascherina protettiva.

Un 57enne, pregiudicato, residente a Novafeltria è stato arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione. L'uomo, di origini ferraresi, deve espiare una pena residua di 7 mesi di reclusione per una serie di reati tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed atti persecutori, reati commessi dal 2011 al 2019 in Valmarecchia. Rintracciato dai Carabinieri si trova in carcere a Rimini.



"Oltre alla costante azione di sensibilizzazione posta in essere dai militari e finalizzata ad informare i cittadini circa le conseguenze per il mancato rispetto delle disposizioni" si legge nella nota dell'Arma "non sono mancate le trasgressioni alle varie ordinanze in vigore. Non di meno però è stata l’attività di perlustrazione e controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo della circolazione stradale e su soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza."