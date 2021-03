Novafeltria: 17enne riminese fa lo "spaccone" sul bus senza biglietto e con il coltello. Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 12:06 - 22 Marzo 2021

Sale sull'autobus senza biglietto e si rifiuta di dare le generalità. Denunciato un 17enne di Rimini. Il giovane, sabato pomeriggio, era salito sul bus in direzione di Novafeltria. Pensando di fare lo spaccone, alla richiesta del controllore di fornire le sue generalità, si era rifiutato di farlo. I Carabinieri di Novafeltria, allertati dal controllore, lo hanno aspettato ad una fermata. Perquisito dai militari, gli è stato trovato addosso un coltello a serramanico. Portato in caserma è stato affidato ai genitori. E' stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.