New Riminibaseball Softball: Erba Vita main sponsor per la stagione 2021

Sport

Rimini

| 11:37 - 22 Marzo 2021

Mike Romano, Tiziano Pellegrini, Alessia Valducci, Marco Baccelli, Andrea Evangelisti, Gilberto Zucconi.

Mentre allo Stadio comunale sono partiti gli importanti ed attesi lavori a cura dell’Amministrazione comunale, New Rimini Baseball Softball ha già avviato la preparazione in vista del campionato, prevalentemente sul diamante di Riccione.

In attesa di conoscere la data certa di avvio del campionato, per ora prevista a metà aprile ma non ancora certa, la nuova società presieduta da Alessia Valducci ha cominciato ad operare le prime scelte di carattere tecnico in vista del campionato di serie A. A breve sarà presentato il logo che accompagnerà New Rimini nella sua nuova avventura, un progetto grafico che tiene insieme tradizione e futuro e caratterizzerà le nuove divise, oltre alla configurazione dello stadio che nelle prossime settimane sarà intitolato a Rino Zangheri.

Al via anche la campagna di adesione alla società. Tutti possono partecipare alla nuova grande avventura. Il modo più semplice è aderire alla costituzione del Fondo sociale con quote da 500 euro e vincolo di sostegno per un triennio. Per avere info: newriminibsc@gmail.com



Erba Vita Group il main sponsor insieme ad altri prestigiosi partner

Sarà Erba Vita Group il main sponsor di New Rimini. L’azienda di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, produce nutraceutici ad alta fascia grazie alla collaborazione con le altre aziende farmaceutiche del gruppo Valpharma. Erba Vita Group ha già una tradizione di vicinanza al ‘batti e corri’ riminese e con questo abbinamento associa il suo prestigioso brand al debutto della nuova società.

Altre aziende si sono già avvicinate al progetto di New Rimini: la compagnia assicurativa Aon, Banca Malatestiana, Maioli Idrotermica, Ruggeri Estintori, RGM Commerciale, TeamMate, Riabilita Lab, Agenzia Obliqua e Albergo Ristorante Quo Vadis. Partner tecnico sarà la Macron, media partner il Gruppo Icaro.



Lo staff tecnico

Mike Romano sarà il manager della squadra. Non c’è bisogno di presentazioni per un’icona del baseball italiano e protagonista con la casacca del Rimini Baseball di pagine leggendarie in campo e nel dug out.

Al suo fianco altri coach: Willy Lucena, Giampiero Tognacci, Giampaolo Zonzini, Gilberto Zucconi e Gastone Zucconi. Si aggiungono figure di enorme esperienza e carisma: Beppe Carelli assistente battitori, Daniele Del Bianco e Davide Uberti in qualità di pitching coach. Lo staff sarà coordinato da Andrea Evangelisti, che avrà anche il compito di infield coach. Filippo Crociati il team manager.

Il roster attuale

Lanciatori: Tommaso Aiello, Alessandro Di Giacomo, Nicolò ioli, Tommaso Muccini, Francesco Ridolfi, Gianluca Tognacci

Ricevitori: Marco Baccelli, Pierangelo Cit, Andrea Gabrielli

Interni: Enrico Cianci, Giulio Cianci, Thomas Cifalino, Luca Gabrielli, Lucio Giovannini, Enrico Perazzini, Davide Ruggeri

Esterni: Davide Bonemei, Alberto Canini, Giuseppe Filippini, Amedeo Focchi, Romano Pini

Alessia Valducci: “C’è in tutti noi un grande entusiasmo e la costituzione di New Rimini sta risvegliando in Provincia la passione per il gioco più bello del mondo. La strada sarà lunga, però abbiamo imboccato la direzione giusta e vogliamo fare passi veloci. La Casa dei Pirati che grazie ai lavori sarà in splendida condizione, sarà il nostro cuore pulsante. Gettiamo le basi puntando sui nostri ragazzi per un futuro all’altezza della storia di questo sport, così come tanti anni fa fu un manipolo di giovani pirati riminesi ad accendere quanto scorre nelle nostre vene. Aspettiamo di avere certezza sull’avvio della stagione e intanto ci concentriamo sul consolidare la società insieme agli imprenditori che si stanno già avvicinando”.

Mike Romano: “Sono felice e motivato. Ho trovato un gruppo di ragazzi entusiasti, giovani e chiaramente ben allenati negli anni passati. Sono vogliosi di crescere e di conoscere la strada del miglioramento. Favorirli in questo è il nostro compito. Sono certo che sapremo farci rispettare, darò il massimo per far consolidare il progetto New Rimini, che nasce con radici solide e tanta competenza. Ho uno staff eccezionale, fra noi c’è amicizia e anche il gruppo è solido. A me piace stare molto vicino ai giocatori, lo sono stato anche io e spero che tanti giovani vogliano accettare un vecchietto come me!”