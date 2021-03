Anziano abusa di una ragazza disabile, denunciato 83enne amico di famiglia

Cronaca

Cattolica

| 08:35 - 22 Marzo 2021

I carabinieri di Cattolica hanno denunciato l’anziano per violenza sessuale.

Una giovane ragazza handicappata è stata molestata da un anziano. L'uomo, 83enne, è stato denunciato. I fatti, risalenti all'inizio dell'autunno scorso, si sono svolti in un paese della Valconca. Le indagini, come riporta la stampa locale, sono partite da alcuni racconti che la ragazza aveva fatto ad una cameriera di un bar, condivise con la titolare del locale. Quello raccontato dalla giovane è inquietante: spesso questo anziano amico di famiglia, era solito portarla a casa sua. Da quanto riportato dalla ragazza era palese che, nell'abitazione, lei ricevesse pesanti molestie sessuali. La titolare del bar ha informato la Polizia Locale che ha avviato le indagini. Tutta la vicenda è stata poi portata all'attenzione del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha incaricato i Carabinieri di Cattolica di approfondire. Al termine delle indagini l'83enne è stato denunciato per violenza sessuale, aggravata dalle condizioni di minorata difesa della vittima.