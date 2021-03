Basket, coach Bernardi: 'Sbagliato l'atteggiamento iniziale, le assenze e il lungo stop solo attenuanti'

Sport

Rimini

| 23:04 - 21 Marzo 2021

Da sinistra Middleton, Bernardi e Brugè (Foto Nicola De Luigi).

Al termine della partita cogtro Empoli, il coach di RivieraBanca Massimo Bernardi ha commentato così la sconfitta: "Empoli ci ha dato il benvenuto nella seconda fase, le partite sono queste: con noi le altre squadre che vengono a giocare qua cercheranno di fare la partita della vita, ci mettono le mani addosso con grande intensità e ci 'picchiano', noi dobbiamo fare la stessa cosa dal primo all'ultimo minuto - è il pesniero del coach biancorosso - Le assenze ed il periodo d'inattività ci sono, non giocare da tre settimane non è una cosa facile ed anche le altre squadre lo hanno dimostrato; le tre assenze tutte in quel ruolo lì contano, dove siamo arrivati alla fine un po' stanchi coi nostri piccoli. Noi però siamo Rimini, Rinascita Basket Rimini: non ci possiamo permettere questo atteggiamento molle in avvio di partita, dobbiamo sempre giocare come abbiamo fatto nel terzo quarto in alcuni momenti. Le partite altrimenti non si vincono, non si prende una buona griglia nei playoff e tutti i discorsi sono aria fritta: questa è una grande lezione che abbiamo avuto, dobbiamo iniziare a riprendere ritmo in allenamento 'massacrandoci' d'intensità perchè altrimenti non siamo pronti per fare le battaglie la domenica contro Empoli o squadre anche più forti. Dobbiamo essere pronti a mettere più energia degli avversari, questo lo si può fare se abbiamo una grande umiltà di squadra sapendo che, mancando tre giocatori ed il ritmo dopo tre settimane di non gioco, forse dobbiamo andare oltre i nostri limiti mettendo il cuore oltre l'ostacolo: stasera non l'abbiamo fatto sempre, questo mi dispiace molto e chiedo scusa ai tifosi".