Basket B, RivieraBanca senza Rossi, Mladenov e Bedetti va ko contro Empoli: 65-77

| 22:24 - 21 Marzo 2021

Simoncelli in fase difensiva (foto Nicola De Luigi).

Ritorno amaro alle competizioni per RivieraBanca che nella prima giornata della seconda fase di campionato esce sconfitta dal Flaminio contro un'ottima Empoli, a cui vanno riconosciuti i meriti per la prestazione. I biancorossi nonostante le assenze di Rossi, Mladenov e Bedetti ed il periodo d'inattività erano riusciti a portarsi in vantaggio nell'ultimo quarto, ma negli ultimi minuti gli ospiti hanno avuto la meglio.

La partenza è favorevole ad Empoli che piazza subito un parziale di 9-2 costringendo Bernardi al timeout (2'), Rimini sorpassa con le triple di Simoncelli e Moffa che piazza anche una schiacciata (10-9 al 5'). La partita è molto equilibrata ed ogni tentativo di allungo da parte degli ospiti viene respinto dai biancorossi, primo quarto in parità (19-19). I toscani riprendono a macinare gioco con Antonini e Sesoldi che piazza la bomba del vantaggio in doppia cifra poi Villa sigla il massimo vantaggio sul +13 (25-38 al 16'); dopo qualche minuto col risultato fermo i liberi di Crow e Rivali mandano i biancorossi negli spogliatoi sul -9 (31-40).

Dopo l'intervallo lungo è RivieraBanca ad andare a segno con le triple di Fumagalli e Crow, ma Legnini e Restelli controbattono (39-46 al 23'). Rimini arriva al -2 con l'1/2 in lunetta di Rinaldi (44-46 al 26'), ma Empoli allunga nuovamente con Sesoldi ed i liberi di Villa prima che Simoncelli firmi la tripla di fine terzo quarto (48-54). I biancorossi trovano la rimonta nell'ultimo quarto con le bombe di Simoncelli, Rivali e la doppia consecutiva di Fumagalli che ribaltano il risultato e costringono Marchini al timeout (62-59 al 36'). Gli ospiti non si scompongono e tornano in vantaggio con Restelli prima che le triple di Vanin e Legnini mettano una seria ipoteca sulla vittoria (64-71 a 1'18" dalla fine); Rimini non riesce a risalire la china nei secondi finali, Empoli si aggiudica il referto rosa.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 presso il PalaCoverciano per la sfida contro Pino Dragons Firenze, seconda giornata del girone A.

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Use Basket Empoli 65-77

RIMINI: Simoncelli 15 (1/4, 4/6), Rinaldi 11 (4/12, 0/1), Fumagalli 11 (1/5, 3/6), Crow 9 (2/3, 1/4), Rivali 7 (1/7, 1/2), Moffa 5 (1/4, 1/5), Ambrosin 5 (2/7), Broglia 2 (1/3), Semprini Cesari NE, Rossi D. NE, Riva NE, Alviti NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

EMPOLI: Sesoldi 13 (2/3, 3/6), Legnini 12 (3/6, 2/5), Crespi 12 (5/8, 0/1), Restelli 11 (3/5, 0/3), Villa 8 (2/3, 0/5), Antonini 7 (2/3, 1/3), Vanin 7 (2/2, 1/1), Ingrosso 5 (1/3, 1/1), Falaschi 2 (1/1), Mazzoni NE, Giannone NE. All. Marchini, Corbinelli, Valentino.P

Parziali 19-19, 31-40, 48-54)