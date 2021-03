Calcio D, la Sammaurese stende il Forlì 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:56 - 21 Marzo 2021

Vittoria all’andata e bis al ritorno. La Sammaurese rifila un 3-1 al Forlì sul campo del Macrelli e conquista tre punti fondamentale per la classifica. Ora la graduatoria parla di 26 punti in cascina e un bel balzo in avanti.

Al 3' il vantaggio. Punizione da destra di Sabba, Bonandi sorprende la difesa forlivese con un colpo di testa mortifero e preciso che si infila in fondo al sacco. Momento top per i giallorossi che volano sulle ali dell'entusiasmo: 9' sul cronometro e Bonandi lancia in campo aperto Manuzzi. Il bomber sfrutta un'indecisione della retroguardia avversaria e non perdona: 2-0.

La squadra di Protti riparte ed in campo aperto prova a fare nuovamente male, ma al 26' Pera si gira bene in area di rigore e dimezza le distanze (2-1). I galletti però al 33' rimangono in 10 per il rosso diretto a Ballardini. L'arbitro lo caccia fuori dal rettangolo verde per il durissimo intervento su Scarponi. Sabba su punizione inventa sempre qualcosa: da una distanza siderale, sull'out sinistro, colpisce la traversa.

Pressing iniziale degli ospiti, la Sammaurese tuttavia con un ottimo giro palla contiene senza problemi. Al 54' la situazione per la squadra di Angelini si complica ancora di più. Gigliotti protesta in maniera veemente e il direttore estrae il cartellino rosso. Con due uomini in meno il Forlì diventa ancor più mansueto, i padroni di casa possono condurre senza troppi intoppi. Al 76' Manuzzi dal dischetto manda i titoli di coda di un film da oscar.

Il tabellino

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (85' Lombardi), Vesi, Chiwisa (55' Migani), Gregorio, Pasquini, Scarponi (38' Nicoli), Manuzzi, Bonandi, Sabba (67' Jassey) A disp: Ramenghi, Cianci, Palmese, Migani, Nicoli, Lombardi, Camara, Jassey, Camara, Rrasa. All Protti

FORLI': Stella, Pera, Ferrari (55' Sedioli), Croci, Marzocchi (73' Gkertsos), Tortori (73' Longobardi), Gigliotti, Ballardini, Giacobbi, Sabato (67' Carlucci) A disp: De Gori, Bedei, Sedioli, Longobardi, Gkertsos, Battaglia, Carlucci, Ndedi, Pavani All Angelini

Reti: 3' Bonandi, 9' Manuzzi, 26' Pera, 76' Manuzzi.

Ammoniti: Chiwisa, Bonandi, Pera, Sabba

Espulsi: Ballardini, Gigliotti