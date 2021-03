Rimini-Sasso Marconi 4-1. Mastronicola: 'Squadra corta, abbiamo sfruttato al meglio le ripartenze'

Sport

| 17:56 - 21 Marzo 2021

Un mese dopo l’ultima partita – vittoria nel derby di Forlì – il Rimini ritorna in campo e riassapora il gusto dei tre punti che il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola dedica al vice Drudi e a Mirco, un tifoso che non sta attraversando un buon periodo, e a tutti i tifosi.

“Era fondamentale vincere perché dopo un lungo periodo di stop anche negli allenamenti era complicato ritrovarsi sul lato fisico e mentale. Il merito è dei ragazzi, che hanno saputo affrontare prima i giorni di clausura con serenità e poi la ripresa degli allenamenti. Oltre che ai ragazzi il mio pensiero va è a mister Magi e al preparatore Dolci, che mi hanno supportato da lontano visto che la mia assenza è stata di qualche giorno più lunga”.

Sulla partita il Mastro mette in luce gli aspetti positivi: “Visto che non sapevamo quanto ritmo partita avremmo potuto avere abbiamo cercato di stare corti e sfruttare le ripartenze correndo meno dietro agli avversari. Siamo stati bravi a sfruttarle al meglio creando occasioni che abbiamo trasformato in rete. In qualche circostanza c’è stata un po’ di sofferenza ma era da mettere in conto visto lo stop di un mese. Vuthaj? Sappiamo che tipo di giocatore sia, vuole la porta a tutti i costi, i ragazzi lo sanno. In questo momento i ragazzi conoscono meglio pregi e difetti di ogni compagno di squadra. Se uno li accetta vuol dire che sei nel pieno della maturità”.

QUI SASSO MARCONI Il tecnico Luigi della Rocca fotografa così il match: “Abbiamo iniziato il match nel modo giusto per quanto riguarda l’atteggiamento, purtroppo il Rimini è stato cinico e nelle prime tre occasioni in cui si è fatto avanti ha fatto tris complici i nostri errori, ma la prima azione è da rivedere perché forse c’era un fuorigioco. La reazione mi è piaciuta, non ci siamo mai arresi. Alla fine la diversa qualità ha fatto la differenza. La cosa positiva che abbiamo sviluppato gioco, purtroppo in area siamo arrivati più volte ma ci è mancato il guizzo finale un po’ per demerito nostro e un po’ per la bravura di Scotti”.