FOTO Rimini-Sasso Marconi 4-1. Casolla: 'Abbiamo confermato i progressi di Forlì. Siamo compatti'

18:28 - 21 Marzo 2021

Vuthaj esulta dopo la tripletta: il Rimini torna a volare (foto Venturini). In gallery il secondo e terzo gol del bomber, l'esultanza con Viti, un'uscita di Scotti, il portiere festeggia Vuthaj.

L'attaccante Francesco Casolla è tornato al gol, l'ultimo del poker biancorosso: “Sono contento per la vittoria e anche a livello personale. Ringrazio i compagni perché mi hanno aiutato tantissimo, anche loro come me tenevano che trovassi la rete. Siamo stati bravi perché venivamo da venti giorni in cui eravamo fermi, abbiamo interpretato la partita da squadra matura. Ci sono stati dei momenti in cui il Sasso Marconi ha preso campo, ma noi siamo stati lì senza sbandare: abbiamo subito il rigore e non abbiamo sofferto più di tanto. E una iniezione di fiducia alla vigilia di una trasferta importante visto che affontiamo la leader Aglianese; ora abbiamo consapevolezza della nostra forza e lo abbiamo già dimostrato nel derby di Forlì. Il match di oggi è una bella conferma”.

Luca Valeriani sintetizza così il match: “Non era semplice per noi visto che arrivavamo dalla quarantena e rischiavamo di pagare dazio. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create, nel secondo tempo il Sasso Marconi ha accorciato le distanze e ha provato a spingere, ma noi siamo stati bravi ad allungare. Il nostro merito è è stato saperci chiudere nel momento di difficoltà e a concedere poco: al di là del rigore ci sono state un paio di parate di Scotti, ma miracoli non me ne ricordo”.

Il futuro del Rimini?

“Noi nello spogliatoio ci siamo detti di guardare partita per partita e tirare le somme in fondo. Noi che viviamo lo spogliatoio insieme allo staff siamo consapevoli di quello che possiamo fare e quindi lavoriamo in quella direzione”.