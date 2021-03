Bar di Rimini aperto, con quattro clienti sorpresi a bere all'interno: tutti sanzionati

Cronaca

21 Marzo 2021

Ieri pomeriggio (sabato 20 marzo) la Polizia, durante l'attività di controllo per verificare il rispetto delle norme anti Covid, ha sorpreso quattro persone intente a consumare bevande all'interno di un bar di via Costantinopoli. Il proprietario del locale le aveva servite e aveva permesso loro di consumare sul posto, in violazione delle regole in vigore nella zona rossa. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato i quattro clienti, li hanno sanzionati assieme al barista, e infine è stata disposta la chiusura del bar per 24 ore.