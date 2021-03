DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Sasso Marconi 4-1. Tris di Vuthaj

Sport

Rimini

| 13:11 - 21 Marzo 2021

Diretta testuale Rimini Sasso Marconi.

RISULTATO: 4-1



RIMINI (3-5-2): Scotti - Pupeschi, Valeriani, Canalicchio - Nigretti (47' st. Diop) Lugnan (21' st. Aprea), Pari, Simoncelli (31' st. Sambou) Viti (38' st. Arlotti) - Vuthaj (38' st. Ambrosini), Casolla.

in panchina: Adorni, Manfroni, Nanni, Pecci.

All. Mastronicola.

SASSO MARCONI (4-2-3-1): Campi - Zannoni (38' st. Diakhate9, Pedrelli, Serra, Testoni (30' st. Magliozzi) - Monti, Torelli - Thiam (8' st. Falanelli), Del Sante (8' st. Baietti) Rrpaj - Fiorentini.

In panchina: Giannelli, Magli, Minutolo, Galassi, Colarieti.

All. Della Rocca.



ARBITRO: Casalini di Pontedera (De Santis di Avezzano e Carella di L'Aquila)

RETI: 11', 22', 33' pt.Vuthaj, 15' st. Rrpaj, 42' Casolla

AMMONITI: Pari, Della Rocca.

ESPULSI:

NOTE: Angoli 5-4. Recupero: 2' pt., 5' st.



Inizio gara ore 14.30



Il Rimini torna in campo dopo quasi un mese: l'ultima partita è stata il derby di Forlì il 24 febbraio. Tra i biancorossi indisponibili Gomis, Ricciardi, Santarini, Capicchioni. Nelle file ospiti gli ex biancorossi Ivan Pedrelli, Francesco Torelli e Gigi Della Rocca (il tecnico).Il Rimini attacca da destra verso sinistra.



11'' GOOOL di Vuthaj su cross dalla destra di Nigretti. L'atttaccante lasciato colpevolmente libero sulla sinistra. Il Sasso Marconi si è fatto trovare scoperto sulla controffensiva veloce del Rimini.

Intanto l'Aglianese vince a Carticella 0-1 e la Sammaurese nel derby col Forlì 1-0.

15' Cross di Zannoni dalla destra vicino all'ingresso dell'area piccola, girata di testa di Fiorentini alto sulla traversa.

Anche il Fiorenzuola in vantaggio sul Seravezza 1-0.

18' Torelli tiro da fuori, parato da Scotti a terra senza difficoltà.

22' GOOOL Vuthaj. Scambio Vuthaj-Casolla dopo una corta respinta della difesa e conclusione del centravanti dopo un rimpallo. L'azione è nata da un cross di Viti. Da sottolineare la debolezza difensiva del Sasso Marconi che su ogni attacco biancorosso trema. Per il bomber è il 12esimo gol.

25' Rrpaj fugge in contropiede dalla trequarti, ma si allunga la sfera e Scotti in uscita la afferra a terra in anticipo.

Intanto la Marignanese Cattolica è passata in vantaggio in trasferta contro il Progresso 0-1.

33' GOOOL. Cross di Viti dalla sinistra, la palla attraversa l'area e Vuthai la insacca. 3-0. Imbarazzante la difesa che Sasso Marconi: un gol subito ogni 11 minuti.

Intanto tris del Lentigione sul Mezzolara 3-0

42' Tiro di Torelli respinto a terra da Scotti

Il Real Forte Querceta in vantaggio 2-0 sul Pro Livorno. Sammaurese-Forli 2-1.



Si chiude il primo tempo sul 3-0 con tripletta di Vuthaj. Una prima frazione senza storia. Troppo debole la difesa del Sasso Marconi che pur non essendo rinunciataria, ha lasciato ampi spazi agli attaccanti del Rimini. Vuthaj sale a 13 gol nella classifica cannonieri. All'uscita dal campo ammonito mister Della Rocca.



SECONDO TEMPO



2' Casolla ruba palla a Torelli in area e calcia a lato da buona posizione

Raddoppio del Fiorenzuola col Seravezza 2-0.

15' Rigore per il Sasso Marconi. Atterramento di Canalicchio su Zannoni. GOOOL di Rrpaj 3-1.

19' Punizione dalla sinistra del Sasso Marconi, mischia in area, palla a Baietti il cui tiro è deviato da Scotti di piede!!!

20' entra Aprea, classe 2003, per Lugnan.

27' Scotti devia in angolo su tiro di Baietti. Il Sasso Marconi prende campo.

Real Forte-Querceta - Pro Livorno 3-0.

42' GOOOL Azione di Sambou, assist per Ambrosjni in area sulla destra, tiro cross e deviazione vincente di Casolla 4-1

Corticella-Aglianese 1-1, Sammaurese-Forlì 3-1, Ghivizzano-Prato 2-1

50' Tito di Torelli, deviato da Scotti in angolo.

Partita finita 4-1 per il Rimini.



Lentigione-Mezzolara 4-0, Ghivizzano - Prato 2-1, Real Forte Querceta - Pro Livorno 3-1, Fiorenzuola-Seravezza 3-0