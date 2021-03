Cronaca

Rimini

| 13:05 - 21 Marzo 2021

Carabinieri di Rimini.



Un 23enne di Bologna, alloggiato a Rimini per motivi di studio, aveva deciso di festeggiare con 15 ragazzi nel suo appartamento, nel centro storico di Rimini. La festa, in violazione delle attuali disposizioni e dei divieti di assembramento, ha allertato i vicini, per il troppo rumore, che hanno chiamato i Carabinieri, ieri pomeriggio (sabato 20 marzo). La pattuglia intervenuta ha identificato tutti i partecipanti alla festa e li ha sanzionati, per il mancato rispetto delle norme anti Covid.