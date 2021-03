Misano, market dello spaccio nella stanza del residence: in manette 22enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 12:02 - 21 Marzo 2021

La droga e il materiale sequestrato.

Finisce in manette per il reato di detenzione e spaccio un 22enne, albanese, domiciliato in un residence di Misano Adriatico, celibe, nullafacente, incensurato. Da tempo era sotto l’attenzione dei carabinieri della locale stazione e, nella giornata di sabato, a conclusione di un prolungato servizio di pedinamento, notato un copioso via vai dalla stanza dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, trovando il giovane in possesso di oltre 200 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi preconfezionate. Nel corso della perquisizione è stato sottoposto a sequestro un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e una consistente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. La vendita dello stupefacente sequestrato avrebbe procurato allo spacciatore un guadagno superiore ai 15 mila euro. Per lui sono scattate le manette, sarà processato per direttissima nella giornata di domani, lunedì 22 marzo.