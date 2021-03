Polizia Municipale sulla Marecchiese, comitato Spadarolo Vergiano: ' La pattuglia sia visibile'

Attualità

Rimini

| 11:16 - 21 Marzo 2021

Autovelox.

Il Comitato Spadarolo-Vergiano Sicure da sempre sul piede di guerra anche sulla viabilità della zona, oltre che sulla sicurezza, approva i controlli della polizia municipale con autovelox a Spadarolo, sulla via Marecchiese. Tuttavia contestano qualche criticità. “Da qualche giorno abbiamo notato la presenza di pattuglie della polizia municipale con apposito autovelox all'altezza delle colonnine installate due anni fa in via marecchiese a Spadarolo – si legge in una nota del comitato - la consideriamo una nostra grande vittoria, perchè sono anni che chiediamo maggiore presidio e più controllo del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in quel tratto di strada che ha visto tanti incidenti e ahimè, diverse vittime. Finalmente dopo anni di incontri, raccolte firme e appelli cominciano ad ascoltarci".



Il comitato riporta però un problema, segnalato da alcuni residenti: "la pattuglia della polizia municipale, quando l'autovelox è piazzato in direzione monte-mare, non è visibile, poichè parcheggiata in una strada laterale, e ciò rende annullabili tutte le contravvenzioni elevate".



Tutto ciò accade perchè nei pressi della colonnina non è possibile sostare, quindi per far sì che venga controllato il regolare funzionamento dell'apparecchio e nel contempo per ottemperare a tutti gli obblighi di legge, un agente di polizia municipale dovrebbe stazionare in piedi e ben visibile vicino sia alla colonnina che all'apparecchio: "ma questo ci è stato riferito dalla pattuglia che non è possibile". Il comitato suggerisce quindi di spostare la colonnina in un punto più consono. "Siamo molto contenti che l'amministrazione abbia cominciato a pensare al nostro quartiere, ma pretendiamo che le rilevazioni delle velocità vengano effettuate nel totale rispetto delle leggi", rileva il comitato nella nota.



Infine alla polizia municipale viene chiesto più rigore nei controlli dello spazio di fermata dell'autobus di fronte al bar Cecchini, "evitando così che si creino situazioni di forte pericolo sia per coloro che attraversano la strada sulle strisce pedonali poste lì di fronte, sia per gli automobilisti che percorrono la via marecchiese in direzione mare-monte e si trovano la corsia notevolmente ristretta“.