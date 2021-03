Basket in carrozzina B, NTS Riviera Basket cade a Bologna

Sport

Rimini

21:20 - 20 Marzo 2021

Sconfitta per NTS Riviera Basket Rimini, ma anche questa volta solo nel secondo tempo, contro un’avversaria largamente alla portata dei riminesi che si mangiano le mani per i tanti errori offensivi con tiri aperti fuori bersaglio, specialmente nella prima parte di gara, che avrebbero consegnato una bella e meritata vittoria.

Rispetto alla prima uscita migliore atteggiamento difensivo ma non il risultato nel primo quarto, tiene a galla NTS Martinini, ma troppi gli errori su tiri aperti dalla corta distanza mentre gli avversari sfruttano bene le occasioni sul lato debole e vanno avanti facilmente chiudendo a +7 il primo quarto.

Nel secondo quarto difesa riminese tiene bene gli avversari a punteggio basso e recupera palloni, ma è ancora la fase offensiva di NTS Riviera Basket a mancare ottenendo solo il -4 prima che i bolognesi si risveglino con due triple consecutive e tutto lo sforzo per rimanere attaccati alla partita è vanificato. Sull’onda dell’entusiasmo Bologna allunga ancora, Rimini rosicchia solo qualche punticino ai liberi e si chiude 32 a 22 per i padroni di casa.

Bologna apre il secondo tempo con un canestro ma è NTS Riviera Basket che prova a prendere in mano il gioco, attacca bene ma non vede il fondo della retina ed il recupero resta un sogno. I Bradipi hanno mano e fiducia, segnano e prendono il controllo della gara fino al +14. Rimini si deve accontentare ancora dei tiri liberi, non tutti vanno a bersaglio ma la voglia di rimettere la gara in discussione c’è, in tre minuti NTS Riviera Basket si trasforma, recupera palloni, attacca decisa, segna con continuità e vince il quarto chiudendo a -7.

Stesso atteggiamento aggressivo nell’ultimo giro di lancette, la difesa intensa è efficace e compensa gli errori in attacco, il recupero è lento ma va avanti. Esce Storoni per falli e torna Acquarelli. Rimini aggredisce a tutto campo con Loperfido, Abdelkalak e Acquarelli aggancia il -2 e c’è ancora tempo per ribaltare il risultato, ma la fatica si fa sentire, sfugge il colpo del KO e I Bradipi chiudono la cassaforte con tre liberi ed un tiro dalla corta distanza.

Il tabellino

I Bradipi Circolo Dozza – NTS Riviera Basket 60-53

BOLOGNA: Saldutto 2; Marrone 16; Admir 15; Molaro 3; Raimondi 24; Baratta L; Baratta M; Flores; NE Pepoli; NE Lammioni. All.re Admir Ahmethodzic Lammioni

RIMINI: Martinini 8; Loperfido 21; Acquarelli 9; Venzon; Abdelkalak 15; Storoni; D’Aietti; Bonato; Gardini; Raik. All.re Loperfido.

PARZIALI: 18/11 – 32/22 (14-11) – 48/41 (16-19) – 60/53 (12-12)