Calcio D, Lentigione: il portiere Cheli si è rotto il legamento crociato del ginocchio

18:02 - 20 Marzo 2021

La partita di domenica tra Lentigione e Mezzolara sarà priva di due protagonisti. Il Lentigione Calcio alla vigilia ha comunicato che il portiere Federico Cheli, nel corso della seduta di riscaldamento prima della partita di mercoledì Sammaurese - Lentigione, ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tra i pali conferma di Matteo Sorzi, ancora out l'attaccante Altinier, che si toglierà il gesso lunedì o martedì, poi si vedrà se ricorrere ad un tutore. Sull'altra sponda, il bomber è fuori per la rottiura della clavicola nel match contro il Forlì, e il centrocampista Selleri. Intanto il derby reggiano Correggese-Bagnolese è stato rinviato a data da destinarsi.