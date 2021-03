Basket B, RivieraBanca sfida Empoli senza Mladenov, Bedetti e Rossi

Sport

Rimini

| 16:49 - 20 Marzo 2021

Il coach Massimo Bernardi (Foto Nicola De Luigi).

RivieraBanca Basket Rimini-Use Basket Empoli è la prima sfda della seconda parte di stagione (flaminio, ore 18).

Coach Massimo Bernardi, com'è stata la ripresa degli allenamenti dopo la quarantena? Come sta la squadra?

"Avevamo veramente voglia tutti quanti di riprendere con l'attività, siamo ripartiti con gli allenamenti già da venerdì scorso ed ora torna anche la partita. Siamo in perenne emergenza avendo tre giocatori fuori: Mladenov, Bedetti e Rossi. Questa è la situazione, ma ci sappiamo muovere bene in questi casi e siamo molto concentrati e carichi per affrontare questa partita, sappiamo che sarà difficile: la prima della nuova fase contro le squadre dell'altro girone, ci sarà anche da adattarsi alle diverse tipologie di gioco. Empoli non molla mai, ha giocatori molto rapidi e forti e dei lunghi alti: sarà una bella partita, dobbiamo assolutamente riprendere il nostro ritmo abituale per potercela giocare."

Su cosa vi siete concentrati in particolare nella preparazione a questa partita?

"Ci siamo preparati normalmente come facciamo tutte le settimane prima di una partita pensando soprattutto a noi ed a mettere in condizione la squadra, eravamo reduci da una domenica dove non abbiamo giocato e quella prima di riposo: siamo stati molto attenti a prendere ritmo, avere intensità ed energia nel nostro basket sia in difesa che in attacco. Empoli ha un playmaker molto forte come Villa, un creativo che spinge attaccando il canestro e segna da tre punti, degli esterni molto bravi nell'1vs1, lunghi alti ed un "4" molto duttile: dovremo dare veramente tutti il 150% perchè dobbiamo sopperire alla mancanza di tre giocatori molto importanti per noi."