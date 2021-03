Valmarecchia: cade con la mountain bike in un dirupo. Ciclista ferito

Cronaca

Poggio Torriana

| 16:25 - 20 Marzo 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione a Saiano di Poggio Torriana questo pomeriggio (sabato 20 marzo), a causa di un incidente che ha visto coinvolto un ragazzo in mountain bike. Il ciclista stava percorrendo un sentiero nei pressi di via Sabioni, quando per cause da accertare è finito in un dirupo e si è ferito alle gambe. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con un'ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. La zona molto impervia rendeva difficoltosi i soccorsi: il ciclista, sistemato sulla barella, è stato trasferito a bordo dell'elicottero e trasportato in ospedale in codice giallo.