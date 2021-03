Pecci (Lega): "Riaprire le attività dopo Pasqua. Serve piano sul turismo estivo"

Attualità

Rimini

| 16:20 - 20 Marzo 2021

Marzio Pecci.

Marzio Pecci della Lega, in una nota, chiede chiarezza sulla programmazione delle iniziative estive, ma soprattutto certezze sulla riapertura delle attività già dalla settimana dopo Pasqua e a ragionare sull'eliminazione del divieto di spostamento da regione a regione. Pecci chiede un piano per il turismo estivo che trovi applicazione già dal 6 aprile. "Le aziende, in particolare quelle riminesi, hanno assoluto bisogno di riprendere a lavorare; i ristori o gli indennizzi all'italiana non servono assolutamente a nulla", evidenzia Pecci, che invita inoltre l'amministrazione comunale a perfezionare la digitalizzazione della pubblica amministrazione: "Si liberi delle zavorre che si sono sedimentate nell'amministrazione comunale. Digitalizzare significa sburocratizzare e sburocratizzare significa favorire le attività ed il benessere dei cittadini". Pecci ricorda i tempi del dopoguerra quando i riminesi "con poca burocrazia e poche regole" hanno saputo creare un'economia turistica e industriale: "perché questo fenomeno si ripeta ora occorre avviare la digitalizzazione delle strutture pubbliche e private". Serve inoltre "sviluppare le competenze degli studenti e adeguarle al mondo del lavoro di domani"; comune e provincia così devono investire "risorse nell'Università per creare un legame stretto tra questa e le imprese, magari creando un campus universitario come avviene accade negli Stati Uniti".