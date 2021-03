Coronavirus Rimini: 184 nuovi casi, tre decessi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:41 - 20 Marzo 2021

Bollettino Covid 20 marzo 2021.

A Rimini 184 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 7,2% dei contagi regionali, con 109 sintomatici e 75 asintomatici, rispettivamente il 59,2% e il 40,8%. Salgono a 27 i ricoveri in terapia intensiva (+2), vicino il tetto di 28 fatto registrare a gennaio, ed è stato comunicato il decesso di tre donne ultraottantenni. Da lunedì a oggi (sabato 20 marzo) i casi sono stati 1575, per una media di 263 contagi al giorno.





DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2560 (1440 sintomatici e 1120 asintomatici, percentuali 56,3 % e 43,7%)

Tamponi totali: 36.549 (21.731 molecolari, 14.818 rapidi).

Tasso di positività: 7%



Decessi: 47

Guarigioni: 1839



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.438 (+852 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.502 (+833), il 94,4 % del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 401 (+15 rispetto a ieri), 3.519 quelli negli altri reparti Covid (-27), rispettivamente lo 0,6% e il 5% del totale dei casi attivi.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 27 a Parma (+1), 32 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 82 a Modena (+8), 119 a Bologna (+3), 33 a Imola (invariato), 34 a Ferrara (invariato), 19 a Ravenna (+1), 9 a Forlì (-1), 9 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (+2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.209 a Piacenza (+61 rispetto a ieri, di cui 37 sintomatici), 21.219 a Parma (+159, di cui 115 sintomatici), 38.330 a Reggio Emilia (+245, di cui 146 sintomatici), 54.230 a Modena (+440, di cui 290 sintomatici), 67.940 a Bologna (+630, di cui 335 sintomatici), 11.047 casi a Imola (+117, di cui 45 sintomatici), 18.268 a Ferrara (+196, di cui 37 sintomatici), 24.361 a Ravenna (+231, di cui 132 sintomatici), 12.439 a Forlì (+129, di cui 105 sintomatici), 15.479 a Cesena (+168, di cui 89 sintomatici) e 30.004 a Rimini (+184, di cui 109 sintomatici).