Calcio D, il Rimini ritorna in campo. Al Neri il Sasso Marconi: indisponibli Gomis e Ricciardi

Sport

Rimini

| 14:13 - 20 Marzo 2021

Il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola.



Il Rimini domenica ritorna in campo e lo fa ospitando al Romeo Neri il Sasso Marconi, squadra in piena lotta per evitare la retrocessione diretta (è al penultimo posto con 16 punti al pari del Ghivizzano ma con un match in più, ha il maggior numero di sconfitte al pari del Corticella: 16).

L'ultima volta che il Rimini è sceso in campo è stato il 24 febbraio a Forlì (fu vittoria) e dunque è passato quasi un mese, tanto tempo per vivere sullo slancio di quel derby vincente che comunque è stato un segnale importante che adesso bisogna alimentare: ci sono quattro partie da recuperare e il Rimini ha la possibilità di migliorare la sua classifica che certo non è soddisfacente in relazione alle ambizioni della vigilia.

Questo lungo stop è – come sempre dopo una interruzione – l'incognita maggiore perchè un conto è allenarsi al top, un conto è ritrovare una gara ufficiale dopo 14 giorni di quarantena e otto-nove giorni di pereperazione peina in avvicinamento alla gara. “Ma questo – sottolinea mister Mastronicolala – non deve essere un alibi” e il tecnico confida nel carattere e nell'orgoglio dei suoi giocatori per compensare eventuali difficoltà del match. “Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Voglio una squadra tosta, concreta – dice il tecnico biancorosso – i ragazzi hanno entusiasmo, voglia di giocare. Il Sasso Marconi è sul fondo ma guai pensare che sia un match facile perchè così non sarà affatto. E' una squadra compatta, che non si arrende mai”.

Quanto alla formazione, sono indisponibili Gomis (recuperato, ma non ancora al meglio), Ricciardi, Santarini e Ceccarelli.