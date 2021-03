Scompiglio al pronto soccorso, urla e insulti contro i sanitari: donna denunciata

Cronaca

Rimini

| 14:13 - 20 Marzo 2021

Ingresso Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini.



In un momento critico per via dell'emergenza sanitaria e dei numerosi ricoveri in ospedale, una 69enne napoletana, pregiudicata, ha creato momenti di concitazione al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. I fatti sono avvenuti ieri (venerdì 19 marzo), intorno alle 19: secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la donna, entrata nell'area medica, ha iniziato a urlare contro il personale sanitario, insultandolo, e imputando a medici e infermieri i suoi guai pregressi con la giustizia. E' dovuta così intervenire una pattuglia della Polizia, anche per restituire tranquillità e serenità ai numerosi pazienti. E' stato accertato che la 69enne non necessitava di cure mediche: la donna è stata costretta ad allontanarsi dall'ospedale e sarà denunciata.