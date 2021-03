Vede la polizia e scappa, inseguimento a folle velocità in centro storico: denunciato 25enne

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 20 Marzo 2021

Foto di repertorio.



Un 25enne albanese è finito nei guai ieri pomeriggio (venerdì 19 marzo) dopo una fuga a folle velocità dalla Polizia e risulta ora indagato per danneggiamento aggravato. Alle 19.20 il giovane, già noto agli agenti per i suoi precedenti di Polizia, è stato notato a Rimini nei pressi di un'attività commerciale al momento chiusa per il rispetto delle normative anti Covid. Il 25enne, alla vista dei poliziotti, è salito in sella al suo scooter ed è scappato a tutta velocità verso via Spluga, impegnando la pattuglia in un vero e proprio inseguimento. Giunto al ponte dei Mille, non dava l'idea di volersi fermare, dopo aver messo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale, a causa della sua alta velocità e a causa di alcune manovre azzardate. Dopo aver urtato delle fioriere e dopo aver sbattuto contro una delle auto della Polizia, danneggiandone lo sportello, è riuscito infine a far perdere le proprie tracce. Ma quel punto la pattuglia, avendolo riconosciuto, lo ha rintracciato presso la sua abitazione e lo ha identificato. Il 25enne, denunciato, ha giustificato la sua fuga dicendo di non aver conseguito la patente di guida in Italia.