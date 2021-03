Le parrocchie di Riccione incontrano online il Cardinale Zuppi Arcivescovo di Bologna

Attualità

Riccione

| 12:01 - 20 Marzo 2021

Il cardinale Monsignor Zuppi.

Le parrocchie di Riccione coinvolgono e interpellano il Cardinale di Bologna S.E. Matteo Zuppi sulla figura evangelica del Buon Samaritano. Perché anche oggi, come allora, continuiamo a domandarci: “E chi è il nostro prossimo?” Ed è proprio a questa provocante domanda del dottore della legge che Gesù risponde con la parabola del buon samaritano. E conclude: Va e anche tu fa lo stesso.

Una parabola eterna quella del buon samaritano, come del resto ogni parola di Gesù. Ma oggi, in questo contesto storico, è fondamentale dare criteri e ordine all’amore.

Diceva Sant’Agostino che la carità cristiana è un amore ordinato. Chi oggi allora dobbiamo amare? Chi è il nostro prossimo? Chi è il buon Samaritano di oggi? E chi è oggi il percosso dai briganti? Possiamo dire che vaccinarsi è oggi una scelta d’amore verso i più fragili della società? E quanto la pandemia sta creando una consapevolezza di fraternità fra tutti gli uomini della terra? Il Cardinale di Bologna, quindi, aiuterà a riflettere su queste e altre domande, partendo dalla parabola del Vangelo di Luca, “chiave dell’enciclica Fratelli tutti.

L’incontro online, moderato da don Franco Mastrolonardo e don Marco Casadei, sarà introdotto dal Vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi. Verrà coinvolta in modo speciale la comunità di Riccione che vive in questo periodo storico dei passaggi e cambiamenti delicatissimi dovuti a lutti importanti come quello di don Giorgio Dell’ospedale, parroco storico degli Angeli Custodi e Annalisa Casadei presidente e colonna portante della Caritas cittadina, che a breve dovrà scegliere il nuovo presidente. Si chiederà al Cardinale di essere illuminati sulla vera carità, quella del buon samaritano.

La video conferenza, aperta a tutti, sarà trasmessa sulla piattaforma Zoom, dove sarà possibile scrivere domande o riflessioni in chat e anche su YouTube nel canale di Pregaudio (https://youtu.be/raAH0u84yRw