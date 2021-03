Cattolica, si rifornisce di carburante con le carte del Comune, nei guai dipendente pubblico

Cronaca

Cattolica

| 10:49 - 20 Marzo 2021

Self service carburante.

Riempie taniche di benzina pagandole con carte carburante del comune, è finito nei guai un dipendente del Comune di Cattolica, 61enne, originario di Morciano di Romagna ma residente a San Giovanni in Marignano. Per lui è scattata la denuncia a seguito di alcune segnalazioni giunte ai carabinieri di Cattolica.

Un furto di benzina e gasolio quantificato in almeno 95 litri, nei più recenti episodi documentati.

L’uomo, sottoposto a perquisizione dai militari nella propria abitazione, è stato trovato in possesso delle taniche utilizzate per i prelievi fraudolenti ed è stato quindi denunciato per il reato di furto e per ogni ulteriore ipotesi di reato al vaglio delle Autorità.

Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri al fine di accertare e documentare ulteriori episodi ce hanno visto il coinvolgimento dell’uomo.