Basket B, Rimini e Cervia le sedi della Coppa Italia di A2 e B

Sport

Rimini

| 21:21 - 19 Marzo 2021

La Lega Nazionale Pallacanestro ha scelto le sedi di Cervia e Rimini per ospitare la Coppa Italia di serie A2 e B che si terrà nel weekend 2-3-4 aprile. RivieraBanca Basket Rimini ringrazia LNP per l'opportunità concessa e sarà entusiasta di offrire tutta la sua organizzazione per garantire il miglior servizio possibile alle 8 squadre, le migliori di tutta la serie B, che disputeranno i quarti di finale (2 aprile) presso il nostro PalaFlaminio in quattro fasce orarie: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00.

Il club riminese fa un caloroso ringraziamento al Comune di Rimini, in particolare l'assessore allo sport Gian Luca Brasini, per aver permesso questo evento con la disponibilità del Flaminio ed un contributo fondamentale per tutta l'organizzazione.

Per il progetto Rinascita si tratta di un risultato molto importante che testimonia ulteriormente la bontà del lavoro svolto fin qui, una notizia di grande entusiasmo per tutto il basket riminese.

A Rimini avranno luogo le gare dei quarti di finale del torneo riservato alla Serie B.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

SERIE A2 - Top Secret Ferrara, Unieuro Forlì, Agribertocchi Orzinuovi, GeVi Napoli, Givova Scafati, Bertram Tortona, Old Wild West Udine (l'ultima squadra qualificata uscirà tra Orlandina Capo d'Orlando e Reale Mutua Torino)

SERIE B - Moncada Energy Group Agrigento, Umana Chiusi, Gesteco Cividale del Friuli, Ristopro Fabriano, Bakery Piacenza, Bricofer Real Sebastiani Rieti, RivieraBanca Rimini, CJ Basket Taranto

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 aprile – Serie A2, quarti di finale (ore 12.00, 15.00, 18.00, 21.00; palasport Cervia)

Venerdì 2 aprile – Serie B, quarti di finale (ore 12.00, 15.00, 18.00, 21.00; palasport Flaminio, Rimini)

Sabato 3 aprile – Serie A2 e Serie B, semifinali (ore 12.30, 15.15, 18.00, 20.45; palasport Cervia)

Domenica 4 aprile - Serie A2 e Serie B, Finali (ore 15.30, 18.30; palasport Cervia)

Calendario di gioco e copertura televisiva dell'evento saranno comunicati nei prossimi giorni.