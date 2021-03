Covid, a Rimini 304 nuovi casi e un decesso, +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:14 - 19 Marzo 2021

Bollettino Covid 19 marzo 2021.



A Rimini 304 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 9,5% dei contagi regionali, con 165 sintomatici e 139 asintomatici, rispettivamente il 54,3% e il 45,7%. Salgono a 25 i ricoveri in terapia intensiva (+1) ed è stato comunicato il decesso di un 92enne. Nei primi cinque giorni di questa settimana i casi sono stati 1391, per una media di 278 contagi al giorno. Al momento numeri inferiori alla settimana precedente, finora il picco della pandemia.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 3188 (1880 sintomatici e 1308 asintomatici, percentuali 59 % e 41%)

Tamponi totali: 36.016 (22.007 molecolari, 14.009 rapidi).

Tasso di positività: 8.8



Decessi: 42

Guarigioni: 771



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.438 (+852 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.502 (+833), il 94,4 % del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 386 (0,6% dei casi attivi, +1 rispetto a ieri), 3.549 quelli negli altri reparti Covid (5% del totale dei casi attivi, +6).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), .26 a Parma (+1), 32 a Reggio Emilia (+1), 74 a Modena (-7), 116 a Bologna (-2), 33 a Imola (+3), 34 a Ferrara (invariato), 18 a Ravenna (+1), 10 a Forlì (+3), 9 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.148 a Piacenza (+51 rispetto a ieri, di cui 36 sintomatici), 21.060 a Parma (+251, di cui 131 sintomatici), 38.085 a Reggio Emilia (+239, di cui 148 sintomatici), 53.792 a Modena (+533, di cui 357 sintomatici), 67.330 a Bologna (+878, di cui 505 sintomatici), 10.930 casi a Imola (+43, di cui 20 sintomatici), 18.072 a Ferrara (+198, di cui 44 sintomatici), 24.130 a Ravenna (+293, di cui 165 sintomatici), 12.310 a Forlì (+203, di cui 146 sintomatici), 15.311 a Cesena (+195, di cui 163 sintomatici) e 29.820 a Rimini (+304, di cui 165 sintomatici).