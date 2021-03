Riccione: Geat si rinnova con un nuovo simbolo e la mascotte gabbiano

Attualità

Riccione

| 15:14 - 19 Marzo 2021

Il nuovo logo di Geat e il gabbiano mascotte.



E' arrivato a Riccione, "Geat il Gabbiano" maestro in educazione ecologica, la divertente mascotte sarà parte integrante della comunicazione dell'azienda del Comune di Riccione dotata da oggi di un nuovo logo.



Il blu del mare, il verde dei parchi, il simbolo dell'infinito e le ali di gabbiano, i tratti essenziali del marchio Geat, rivisitati in chiave giovane e moderna nel nuovo logo dell'azienda, presentato questa mattina in una conferenza stampa in streaming. Presenti alla conferenza stampa, il sindaco di Riccione, Renata Tosi, l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, l'assessore al Bilancio, Luigi Santi, il direttore generale Geat, Giovanni Moretti e Laura D'Amico, che ha curato la grafica del nuovo logo. "Il lancio di questo nuovo logo, un nuovo marchio distintivo con il quale la città di Riccione avrà presto dimestichezza, rappresenta anche la volontà dell'amministrazione di svecchiare e rendere più agevole il rapporto tra l'azienda partecipata e la comunità", ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi". Che evidenzia anche la possibilità di preparare gadget per i più piccoli e far capire loro "cos'è Geat e l'ecologia".



Una novità, quella del nuovo logo di Geat, molto apprezzata anche dal presidente di Geat, Saverio Selva che ha commentato "come le aziende multiservizi come Geat sviluppano con la città e la sua comunità un legame storico importante che va rinnovato anche con un'accorta e rinfrescata comunicazione".



GEAT IL NUOVO LOGO Ecco allora che la prima lettere del logo, la G, graficamente ricorda quello di on-off, poi il simbolo dell'infinito che da un blu intenso si fa via via più chiaro fino al verde. Insomma dal blu del mare al verde dei parchi. "Il desiderio di Geat era un rinnovamento che comunicasse uno dei suoi valori principali, l'ecologia", ha quindi spiegato Laura D'Amico. Il simbolo dell'infinito rappresenta invece il ciclo biologico della natura e dell'energia rinnovabile. "La palette cromatica scelta simula un percorso che va dal mare all'entroterra, una sfumatura che si ricollega alla città di Riccione, la Perla Verde".



Ambasciatore dei valori di Geat sarà un Gabbiano, animale tipico del territorio marittimo - illustrato da Alan D'Amico, docente del corso di fumetto presso la Biblioteca di Riccione - a cui sarà affidato il compito di comunicare tutte le operazioni fatte sul campo, dai suggerimenti sui comportamenti utili da adottare fino alla segnalazione di cantieri in azione. "Il progetto della nuova identità Geat mira a un'evoluzione per una comunicazione più immediata e forte grazie all'ideazione degli slogan Cura la città come casa e Per la città con Te", chiosa la D'Amico.