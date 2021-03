Riccione: preoccupano resse ai supermercati in vista di Pasqua. Incontro in Comune

Attualità

Riccione

| 14:40 - 19 Marzo 2021

L'incontro di questa mattina (venerdì 19 marzo) in comune a Riccione.



Supermercati più sicuri in vista della spesa di Pasqua. Più attenzione alle regole anti Covid, più attenzione ai clienti e soprattutto un appello alla comunità e ai suoi cittadini in un rispetto rigoroso delle regole del distanziamento, della sanificazione delle mani e della mascherina indossata correttamente. Questo il tema dell'incontro di questa mattina (venerdì 19 marzo) in comune a Riccione, alla presenza di tutti rappresentati dei supermercati della città.



Un appello è stato dunque rivolto dagli operatori dei supermercati anche ai cittadini - sia da parte dell'amministrazione che della Polizia Locale - per un rispetto delle regole. Quindi è bene - è stato ribadito - andare a fare la spesa scegliendo orari meno affollati, recandosi al supermercato più di una persona per nucleo familiare solo in caso in cui vi sia una reale necessità. All'interno dei punti vendita, che hanno comunque sempre affisso all'esterno il numero massimo delle persone ammesse, rispettare la distanza interpersonale, l'uso della mascherina e del gel disinfettante per le mani. Da parte dei gestori dei punti vendita è stata comunicata la disponibilità di vigilare agli ingressi affinché la clientela rispetti le regole.



L'assessore Elena Raffaelli invita a tenere alta la guardia e a non mollare sul rispetto delle regole, consapevoli dei sacrifici che implica la zona rossa. "La Polizia Locale è al vostro fianco per qualsiasi chiarimento, ma la vigilanza sarà alta per il bene di tutti", evidenzia.