Associazione Parco Murri, dubbi sui progetti del Comune: "Vuoto di progettualità"

Rimini

| 14:26 - 19 Marzo 2021

Il direttivo dell'associazione Parco Murri.

L'associazione Parco Murri invita l'amministrazione comunale a fare chiarezza sul progetto di riqualificazione del parco Murri; in particolare, in una nota, gli associati chiedono dettagli sui tempi di realizzazione dei lavori e di visionare il piano degli stessi. I cittadini e imprenditori facenti parte dell'associazione invocano un cambio di marcia, più interventi su un territorio - quello che unisce Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare - "che da troppo tempo è stato la Cenerentola della marina riminese", dicendosi inoltre preoccupati "per il vuoto di progettualità su questa parte del territorio e l'inevitabile mancanza di compartecipazione delle parti interessate".



L'associazione invoca chiarimenti sul futuro dell'ex colonia Murri, esponendo dubbi sul fatto che una residenza per anziani realizzata in tale sede "possa essere un volano per il rilancio turistico della zona". In queste ore ferve il dibattito sulla piscina comunale di Viserba e l'associazione, chiedendo progetti non solo per la zona nord di Rimini, sollecita la "realizzazione di interventi strutturali su Bellariva e Rimini Sud che rappresentino un vero, efficace, solido rilancio dell’offerta turistica".