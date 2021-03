Santa Giustina: Hera, depuratore riutilizza acque depurate con ingente risparmio

Attualità

Rimini

| 14:11 - 19 Marzo 2021

Depuratore di S.Giustina.



A Rimini il depuratore di S. Giustina, uno dei più grandi impianti d'Europa realizzati con la tecnologia di ultrafiltrazione a membrana, ha utilizzato nel 2020 circa 315.000 metri cubi l'anno di acqua in uscita per usi tecnici (ad esempio per il lavaggi di parti dell'impianto), permettendo così un risparmio complessivo annuale equivalente al consumo medio di circa 1.600 famiglie. Lo comunica in una nota Hera, che evidenzia: "la conduzione del servizio idrico in un'ottica di economia circolare, iniziando dalle sedi e impianti del Gruppo, ha un esempio virtuoso proprio nei depuratori per le acque urbane gestiti dalla multiutility".



Inoltre oltre 33 milioni di metri cubi di acque depurate vengono annualmente reimmesse nell'ambiente, quindi, rilasciati nel fiume Marecchia, dove soprattutto in estate il contributo del depuratore diventa quindi fondamentale perché la quantità d'acqua del fiume da sola sarebbe insufficiente a mantenere in vita l'ecosistema faunistico che si è costituito nel tempo proprio grazie alle acque dell'impianto stesso.