Covid: bevono all'esterno del bar, sanzionati clienti e il proprietario

| 13:53 - 19 Marzo 2021

Cinque clienti e il proprietario di un bar di Rimini, sulla via Marecchiese, sono stati sanzionati dalla Polizia, a seguito di un controllo effettuato ieri pomeriggio (giovedì 18 marzo). Una pattuglia della Polizia ha notato le cinque persone consumare bevande in bicchieri usa e getta, nell'area del porticato esterno del bar. E' scattata così l'identificazione dei cinque e la relativa sanzione per il mancato rispetto delle norme anti Covid. In una nota della Questura di Rimini, si sottolinea che i controllo proseguiranno serrati anche nei prossimi giorni.