La cultura del rispetto nelle scuole di Coriano, incontro con il comune

| 12:40 - 19 Marzo 2021

Municipio di Coriano.



Si è tenuto ieri (giovedì 18 marzo) il secondo incontro tra l'Amministrazione comunale, le scuole del comune di Coriano, i membri dei consigli di istituto ed alcuni genitori delegati per definire e calendarizzare il ciclo di incontri relativi al progetto "La cultura del rispetto" e quelli relativi al progetto Femminile#plurale sullo sport e parità di genere. Tutte le parti presenti si sono mostrate favorevoli a tali proposte che, come ribadito nel corso dell'incontro, hanno la finalità di supportare il carico che grava sulle famiglie in termini di stress e di isolamento sociale. "L'obiettivo è di non lasciarle sole e creare un cordone di sostegno psicologico e informale rivolto alle famiglie, alle insegnanti e ai ragazzi, che permetta di sostenere emotivamente questo lungo periodo di difficoltà", spiega l'amministrazione comunale di Coriano, che con il progetto Femminile#plurale vuole rivolgersi ai ragazzi organizzando dei laboratori di attività motorie, da svolgere all’aperto e in orario extrascolastico, e che trattino nel contempo il tema delle pari opportunità durante la pratica sportiva.



Complessivamente sono 942 i bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni residenti nel territorio del comune di Coriano e 1130 quelli che frequentano le nostre scuole. Un bacino di utenza comprensivo delle loro famiglie che, ora più che mai, occorre tutelare al fine di garantire la tenuta sociale del nostro territorio.