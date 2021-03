Astrazeneca, l'Aifa: "Vaccino sicuro senza limiti di età o controindicazioni"

Attualità

Nazionale

| 12:33 - 19 Marzo 2021

Nicola Magrini, direttore Generale dell'Aifa.

"La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccinio AstraZeneca superano ampiamente i rischi e quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico , nè ci sono problematiche rispetto ai lotti". Lo ha detto il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell'Ema sul vaccino AstraZeneca, come riportato dall'Ansa.



"Nesso causale con eventi rari trombotici non è dimostrato ma saranno avviati ulteriori studi. La preoccupazione giustificata nata dalla segnalazione di questi pochi casi di una certa gravità ha portato alla sospensione della campagna vaccinale in Ue. Ma gli eventi rari si possono conoscere meglio solo dopo l'utilizzo. Non c'è ad oggi un legame causale". Così Nicola Magrini commenta il pronunciamento dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. 18 casi di trombosi dei seni cavernosi cerebrali e 7 di coagulazione su 20 milioni di vaccini.