Valconca, laboratori di scrittura autobiografica per donne straniere

Rimini

| 12:20 - 19 Marzo 2021

Le Pari Opportunità della Provincia di Rimini in collaborazione con l’Associazione Giro Giro Mondo propone due laboratori di narrazione autobiografica on-line rivolti a donne di diverse nazionalità residenti nei Comuni di Morciano di Romagna e Comuni della Valle del Conca, nel Comune di Santarcangelo di Romagna e Comuni della Valmarecchia.

Obiettivo dei laboratori sarà quello di coinvolgere le donne, attraverso lo strumento della scrittura autobiografica, in un viaggio all’interno della propria storia. Tale modalità permetterà di confrontarsi, raccontarsi e dare voce ai propri vissuti in un contesto relazionale. Alla base della attività proposta c’è il desiderio di creare nuove possibilità per le donne al fine di scoprire il proprio potenziale e poterlo trasformarlo in azione.

I due laboratori di scrittura autobiografica in partenza nel mese di marzo sono rivolti alle donne che vogliono partecipare ad una nuova e significativa esperienza.

Per partecipare è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno a livello elementare. Non è necessario avere esperienza nella scrittura, ma il desiderio di raccontarsi e di condividere.

L’attività di scrittura autobiografica, condotta da Tania Di Leo, docente e formatrice di comprovata esperienza, verrà attivata on line, nel corso della realizzazione, situazione sanitaria permettendo, potrebbe trasformarsi con attività svolte in presenza, producendo testi e testimonianze che potranno fornire materiale prezioso per i laboratori teatrali in programma sul territorio.

Per Giulia Corazzi, Consigliera alle Pari Opportunità: “I due laboratori fanno parte del progetto Femminile Plurale e sono la parte dedicata ad attività culturali ed artistiche. Attraverso la forma teatrale e la scrittura autobiografica si vuole trasmettere ai partecipanti una intima comprensione ed accettazione della realtà, confidando che ciò possa contribuire alla creazione di preziose opportunità rivolte alle donne situate ai margini della società e colmando parzialmente tali carenze e difficoltà” .

I laboratori si svolgeranno da marzo a giugno, sarà, possibile effettuare l’iscrizione inviando una e-mail al seguente indirizzo info@associazioneculturaleggm.it oppure contattare tel. 349 1950017.

Per informazioni: Ufficio Pari Opportunità tel. 0541.716236