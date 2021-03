Bellaria, la promozione turistica passa dal mercato digitale

Turismo

Bellaria Igea Marina

| 11:00 - 19 Marzo 2021

Presentazione delle proposte di Bellaria al TTG di Rimini.

Continua la promozione di Bellaria Igea Marina, utilizzando la nuova frontiera della promo-commercializzazione con workshop online per mettere in contatto domanda e offerta tramite piattaforme di web-matching. La DMO (Destination Marketing Organization) di Bellaria Igea Marina in tal senso si sta adoperando a promuovere il territorio e le sue molteplici opportunità di soggiorno, partecipando adeventi digitali di B2B. Dopo l’ultima manifestazione in presenza: “Lo Sport in valigia” presso il TTG di Ottobre a Rimini, Fondazione Verdeblu ha iniziato un nuovo percorso di promozione fieristica digitale. A novembre 2020, il primo evento online è stato quello del BITESP (Borsa-Internazionale-del Turismo-Esperienziale); a seguire “IT WEB digital-workshop” nel febbraio 2021 con incontri B2B rivolti a tour operator, bus operator e agenzie viaggio di Germania, Austria, Svizzera ed Est Europa. Inoltre lo scorso 17-18 marzo Bellaria Igea Marina è stata presente al “2° Workshop virtuale Italia” organizzato da Visit Romagna ed è già in lavorazione un prossimo appuntamento con buyers del mercato francofono con “Emilie Romagne-Découverte” previsto per il 27-28 aprile, in collaborazione con Visit Romagna e Apt Servizi.



Bellaria Igea Marina oggi può vantare, grazie a questo lavoro di promozione e agli incontri digital e fiere virtuali, 80 buyers nazionali ed internazionali interessati alla città più altri 350 contatti raccolti ed al momento in lavorazione.



“Il lavoro svolto” – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi - “è frutto di una collaborazione di Fondazione Verdeblu con Bellaria Igea Marina Servizi S.r.l e Turismhotels. Questo ci ha permesso di formare una squadra operativa che potesse offrire tutte le opportunità della nostra destinazione turistica. La sinergia creata, ci ha consentito di limare i costi gestionali aumentando contemporaneamente il potenziale operativo. Continueremo questa attività promo-commerciale che ci dà il duplice vantaggio di promuovere Bellaria e di conoscere le tendenze del mercato, attraverso il confronto con i buyers.”