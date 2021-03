Il Rotary dona laptop agli studenti di due scuole riminesi per la didattica a distanza

Attualità

Rimini

| 10:43 - 19 Marzo 2021

La consegna dei laptop.

Diciassette chromebook per gli studenti dell'Istituto Malatesta e dell'Istituto Leon Battista Alberti. I presidenti dei Rotary Club Rimini e Rotary Club Rimini Riviera, Patrizia Farfaneti Ghetti e Maurizio Mancuso, li hanno consegnati alle due dirigenti scolastiche, la prof.ssa Ornella Scaringi e la prof.ssa Franca Berardi.

La donazione rientra nell'iniziativa che il Distretto Rotary 2072 ha promosso per sostenere le famiglie di studenti alle prese con la didattica a distanza nel quadro della storica collaborazione con USAID, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale.

"In questa pandemia mondiale – il commento dei due presidenti riminesi – il Rotary è attivo ovunque con un sostegno tempestivo e rilevante. Anche sul territorio i club hanno profuso energie e fondi a favore di iniziative sociali e di supporto alle strutture sanitarie. Questi laptop progettati per facilitare l'attuale condizione della formazione scolastica, potranno aiutare situazioni di disagio e limitare l'indubbio danno che il blocco della scuola in presenza sta causando al processo di conoscenza e apprendimento dei nostri giovani".

I Chromebook sono laptop dotati del sistema operativo Chrome Os di Google, basato su Linux e soprattutto sul browser Chrome. Sono computer che legano gran parte delle loro funzionalità sull'accesso a Internet, senza il quale sono quasi inutilizzabili. Ma proprio la loro semplicità li rende perfetti per svolgere la funzione di supporto alla didattica a distanza.