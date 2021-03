Attualità

Novafeltria

| 10:21 - 19 Marzo 2021

Contenitori rifiuti per la raccolta porta a porta (foto di repertorio).

Il comune di Novafeltria risponde alla Federazione della Sinistra sulla questione rifiuti/raccolta differenziata.

L'amministrazione comunale definisce “una evidente provocazione” la nota della Federazione e fa il punto sulla raccolta differenziata. Nel 2019 si è assestata al 51% in progressivo miglioramento. Negli ultimi anni insieme agli altri Comuni dell’Alta Valmarecchia e a Montefeltro Servizi si sono sviluppate varie progettualità, per modificare il sistema di raccolta dei rifiuti attuale e trovare soluzioni per arrivare ad approvare la “Tariffa Puntuale”.

Ad oggi la Tariffa Puntuale è stata prevista solo da 5 Comuni della Provincia di Rimini su un totale di 26, e l’obbligo della sua adozione avrà inizio dal 31/12/2022.

“L’ Amministrazione Comunale di Novafeltria” si legge nella nota “unitamente alla Montefeltro Servizi, ha valutato il miglior sistema possibile di raccolta rifiuti, verificando costi e benefici del “porta a porta”, del sistema “e-gate” con chiavetta o tesserina e di altri sistemi evoluti come le isole ecologiche intelligenti, per individuare le soluzioni più idonee al nostro territorio, che non necessariamente possono essere le stesse della pianura o della costa o dei grossi centri urbani.”

Il territorio è caratterizzato da una conformazione difficile e da bassa densità abitativa: questo porta maggiori difficoltà nella raccolta e differenziazione dei rifiuti. Ogni anno Novafeltria produce 589 Kg annui di rifiuto per persona, mentre la media della Provincia di Rimini è di ben 755 Kg annui di rifiuto procapite.

Il comune sta ragionando sul sistema di raccolta rifiuti denominato “Colombo” il quale rispetto ad altri sistemi, comporta minori costi di investimento iniziali nonché costi di gestione pressochè immutati rispetto a quelli attuali.

E’ opportuno precisare che l’approntamento a qualsivoglia sistema di raccolta comporta costi iniziali fissi di investimento che incidono sui cittadini e pertanto, al fine di non aggravare la già difficile situazione economica degli stessi in questo periodo di emergenza sanitaria, si è deciso - in accordo con l’Agenzia Regionale - di congelare momentaneamente qualsiasi modifica al servizio.

“L’Amministrazione Comunale” si legge nella nota “ha sempre perseguito tra i suoi obiettivi la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e a tale proposito si rileva che dall’anno 2017 ha aderito al progetto di compostaggio domestico, legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed in generale rivolto alla riduzione dei rifiuti, distribuendo circa 500 compostiere ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, applicando agli stessi uno sconto TARI in bolletta pari ad € 15,00”

Dall’anno 2020 è stato attivato il servizio di vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

“Occorre quindi sviluppare attentamente una progettualità sulla raccolta dei rifiuti per il nostro territorio volta a trovare i giusti equilibri economici, sociali ed ambientali, in linea con le tempistiche dettate dalla Regione per l’adozione della Tariffa Puntuale alla fine del 2022.”