Ciclista aggredita da un gruppo di cani lasciati liberi

Cronaca

Mondaino

| 08:12 - 19 Marzo 2021

Foto di repertorio.

Aggredita dai cani mentre è in giro in biciclietta con il suo gruppo. Protagonista della vicenda una ragazza che si trovava sulla strada provinciale 17 vicino a Mondaino. E' quanto successo lo scorso weekend. I ciclisti si stavano dirigendo verso Saludecio quando ad un certo punto si sono visti sbarrare la strada da tre cani di grossa taglia. Ad avere la peggio è stata la ragazza, in testa al gruppo: i cani l’hanno aggredita facendola cadete violentemente a terra. E' stata soccorsa dal personale del 118 e portata al Bufalini di Cesena con un trauma facciale. Sull'episodio indagano i Carabinieri.