Moda: Aeffe, perdita netta nel 2020 di 5,1 milioni di euro 

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 18:21 - 18 Marzo 2021

Foto Ansa.

Aeffe, società che conta marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 269,1 milioni di euro (-23,3% a cambi costanti e -23,4% a cambi correnti), un ebitda adjusted a 8,5 milioni (3,2% dei ricavi), al netto di una svalutazione straordinaria delle rimanenze di materie prime per 4 milioni operata a causa della pandemia da Covid-19, rispetto all'ebitda di 53,1 milioni del 2019. Ebitda reported pari a 4,5 milioni. Risulta una perdita netta adjusted di gruppo, al netto di costi non ricorrenti per 5,1 milioni, pari a 16,3 milioni rispetto all'utile di 11,7 milioni del 2019. La perdita netta reported è pari a 21,4 milioni. L'indebitamento finanziario netto comprensivo dell'effetto Ifrs 16 è in lieve aumento a 141 milioni e l'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2020, al netto dell'effetto Ifrs 16, è a 52,8 milioni. "In un anno segnato dalla pandemia - ha commentato il presidente esecutivo Massimo Ferretti - il gruppo ha dimostrato un'efficace capacità gestionale, sia a livello finanziario sia in termini di marketing. Confidiamo in massicce campagne vaccinali in tutti i mercati di riferimento e in una prossima e ritrovata normalità per una nuova fase di ripresa, facendo leva sul posizionamento dei nostri brand e sul buon riscontro alle collezioni autunno-inverno 2021-22". (Ansa).